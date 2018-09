„Mrs. May, reden wir über die Scheidung“

„Krone“: Frau Premierministerin, Bundeskanzler Kurz forderte beim Gipfel in Salzburg Großbritannien auf, sich in den Brexit-Fragen auf die EU zuzubewegen. Sie sagten kürzlich, es gäbe entweder Ihren Deal oder gar keinen. Sind die Fronten beim Brexit so verhärtet, wie sie es in der Migrationsfrage sind?

Theresa May: Ich bin mir sicher, dass wir einen gemeinsamen Weg finden werden. Das macht auch die österreichische Ratspräsidentschaft so wichtig, weil wir in dieser Periode den Brexit finalisieren müssen und wie die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der EU aussehen kann. Und ich bin sicher, dass wir einen Deal finden, der für alle zufriedenstellend ist. In Fragen der Migration will Großbritannien auch nach dem Brexit eng mit den europäischen Partnern zusammenarbeiten. Denn diese Frage betrifft unsere Zukunft und nachfolgende Generationen. Schlepper werben im Internet für die gefährliche Reise über das Mittelmeer. Diese Netzwerke müssen wir zerstören, und da sind wir auf einem guten Weg.