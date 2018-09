Klippenspringen auf den Azoren

Und so sitze ich nun an Deck eines hochmodernen 14-Meter-Katamarans, der direkt unter den steilen Felsklippen ankert, und staune, wie Steve LoBue, Gary Hunt oder die anderen Größen der Klippenspringer-Szene sich in die Tiefe stürzen und dabei Salti und Schrauben in die Luft zaubern. Auch wenn’s nach Action und Spaß aussieht, Red Bull überlässt hier nichts dem Zufall. Zu groß ist die Gefahr von Verletzungen, wenn man aus 27 (!) Metern in die unberechenbaren Fluten des Atlantiks stürzt. Abseits der perfekten Bilder unternimmt man hier alles, um das Verletzungsrisiko der Athleten so gering wie möglich zu halten. Und genauso perfekt ist die Reise organisiert. Denn an Bord der „Water and Wind“ fehlt uns rein gar nichts. Fangfrisches Seafood wird aufgetischt, und wer will, der taucht ab in die wunderbare Unterwasserwelt, wo man mit etwas Glück auch Blauwale, Pottwale und natürlich Delfine beobachten und teils sogar mit ihnen schwimmen kann.