Gipfelglück in der Silberregion Karwendel

Wenn der Herbst da ist, werden auch die Kühe von der Alm geholt. Die Rückkehr der Tiere feiert man in der Silberregion noch sehr traditionell. Ihre Glocken schallen laut, wenn Bauer Hansjörg Reiter von der Eng Alm seine 60 Kühe ins Tal bringt. Die Leitkuh gibt den Weg vor - und der hat es in sich: Zuerst geht es 800 Meter hinauf übers Lamsenjoch auf 1900 m. Dann wieder steil bergab nach Schwaz - insgesamt 25 Kilometer! Daher beginnt der Tag für Bauer und Vieh schon um 4 Uhr Früh. In der schönen Altstadt werden die Kühe mit Latschenzweigen, bunten Bändern und Alpenblumen aufgekranzt und von den Einheimischen, selbst aufgebrezelt in ihren schönsten Dirndln und zünftigsten Lederhosen, begrüßt. Dabei kommt Deftiges auf den Tisch: bäuerliche Schmankerln, Almkäse, Zillertaler Krapfen oder Kiachln.