Auf kulinarischer Mission im Alentejo

Ankommen im Alentejo

Genauso vielseitig wie die Kultur und die Geschichte der flächenmäßig größten Region Portugals, so bunt ist auch ihre Küche. Obwohl - oder gerade weil - der Alentejo die am dünnsten besiedelte Region des Landes ist, ließen und lassen die Köche und Köchinnen, die Bauern und Bäurinnen ihrer Kreativität freien Lauf. Sie verwenden alle Zutaten, die sich ihnen bieten, und erschaffen so ungewöhnliche, aber im positiven Sinne überraschende Geschmacksexplosionen. Erst mit dem Erkunden ihrer Gerichte kommen wir an im Alentejo, in Portugal. Kommen wir an in dem Land, aus dem das gute Essen kommt.