„Fortnite“ immer öfter Grund für Scheidungen

Glück im Videospiel, Pech in der Liebe: Laut der britischen Scheidungs-Website divorce-online.co.uk gehen immer mehr Ehen wegen „Fortnite“ in die Brüche. Einer internen Auswertung zufolge wurden seit 1. Jänner 2018 200 Scheidungsanträge eingereicht, in denen der Shooter als Scheidungsgrund genannt wurde. Das entspricht immerhin fünf Prozent der seit Jahresanfang eingegangen Anträge.