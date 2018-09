Abschiebungen finden trotz Brandstiftung statt

Nach dem Feuer in einer Zelle im Polizeianhaltezentrum am Hernalser Gürtel am Freitagabend in Wien befinden sich alle sechs Schubhäftlinge, die bei dem Brand verletzt worden waren, auf dem Wege der Besserung. „Tief betroffen“ hatte sich nach dem Vorfall Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gezeigt, der umgehend Maßnahmen ankündigte, um die Sicherheit in den Anhaltezentren weiter zu gewährleisten. Klar stellte der Minister aber auch: „Rechtskräftige Asylbescheide müssen vollzogen werden.“