Noch ein Schubhäftling auf der Intensivstation

Bettwäsche und Matratze angezündet

Wie berichtet, hatten die Häftlinge am Freitagabend in der Zelle im ersten Stock des Polizeianhaltezentrums Bettwäsche sowie Matratzen in Brand gesteckt, und sich danach offenbar in einen Nassraum, der direkt an die Zelle angeschlossen ist, zurückgezogen. Den Spalt unter der Tür dichteten sie zunächst mit Stofffetzen ab, um den Rauch am Eindringen zu hindern. Dies allerdings gelang nicht, sodass einer der Häftlinge zurück in die verrauchte Zelle rannte und an der Tür Hilfe holen wollte.