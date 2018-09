Brand in Anhaltezentrum: Kickl „tief betroffen“

„Tief betroffen“ hat sich Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Samstag bezüglich der Vorfälle im Polizeianhaltezentrum am Hernalser Gürtel in Wien gezeigt und gleichzeitig sofortige Maßnahmen rund um die Gewährleistung der Sicherheit im Brandfall in den Anhaltezentren angekündigt. „Ich nehme diesen Vorfall zum Anlass, die Sicherheitsmaßnahmen in den Polizeianhaltezentren einer Überprüfung zu unterziehen, um das Brandrisiko in den Polizeianhaltezentren zu minimieren“, kündigte der Ressortchef an. Sechs Schubhäftlinge hatten am späten Freitagabend in ihrer Zelle Feuer gelegt, sie wurden schwerst verletzt. Auch drei Polizisten zogen sich bei dem Einsatz eine Rauchgasvergiftung zu.