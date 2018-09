Luxemburgs Migrationsminister beschimpft Salvini

Dementi aus Rom: „Kein Rücknahmeabkommen mit Deutschland“

Außerdem wurde in Rom dementiert, dass es bereits ein Abkommen mit Deutschland zur Rücknahme von Flüchtlingen von der deutschen Grenze gebe. Dies hatte der deutsche Innenminister Horst Seehofer am Donnerstag verkündet. „Es gibt keinerlei Abkommen mit Berlin“, hieß es am Freitag. Über das Abkommen solle aber bei der Konferenz in Wien gesprochen werden. Man strebe eine „ausgewogene“ Vereinbarung an. Seehofer nahm an dem Treffen übrigens nicht teil.