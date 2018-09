„Asyl-Schnellprüfung bereits auf den Schiffen“

Ärzte ohne Grenzen: „Im Widerspruch zu internationalem Seerecht“

Ärzte ohne Grenzen übte scharfe Kritik an Kickls Vorstoß. „Nach internationalem Recht haben Asylsuchende das Recht, ihre Anträge in einem sicheren Drittland von den zuständigen Behörden prüfen zu lassen. Ein solches System würde den Aufenthalt der Überlebenden auf hoher See unnötigerweise verlängern, was in Widerspruch zum Internationalen Seerecht steht“, hieß es in einer Aussendung. Anstatt die Helfer und Helferinnen zu kriminalisieren, sollten die europäischen Staats- und Regierungschefs den Schutz von Menschenleben in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellen. Schiffe seien nicht ausgerüstet und hätten auch nicht das Mandat, Asylanträge zu bearbeiten.