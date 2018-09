Küblböck-Freund: „Er wollte sich nicht umbringen“

Ist der deutsche TV-Star Daniel Küblböck am Leben verzweifelt oder war es ein schreckliches Unglück? Seit Sonntag gilt Popsänger Daniel Küblböck als vermisst. Zuletzt war er an Bord eines Kreuzfahrtschiffes gesehen worden. Dass er, wie von deutschen Medien berichtet wird, in den frühen Morgenstunden in Frauenkleidern von einem Deck beinahe an der Stelle ins Meer gesprungen sein soll, an der die Titanic untergegangen ist, bezweifelt sein ehemaliger Lebensgefährte Robin Gasser. Er sagt, Küblböck wollte sich nicht umbringen. Auch sei er nicht alleine gereist.