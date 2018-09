Daniel Küblböck: Letzte Selfies in Frauenkleidern

Suche dauert an

Küblböck war nach Angaben des Anbieters Aida Cruises bei einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York Sonntagfrüh in der Labradorsee etwa 100 Seemeilen nördlich von der Insel Neufundland über Bord gegangen. Die Wassertemperatur betrage dort etwa 10,5 Grad. Ohne Hilfe liege die Überlebenschance bei nur wenigen Stunden. In der Nacht hatte die Mannschaft des Kreuzfahrtschiffs die Suche abgebrochen und war weitergefahren, die kanadische Küstenwache sucht nun mit Booten, einem Hubschrauber und einem Flugzeug weiter.