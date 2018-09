„DSDS“-Star Küblböck auf Kreuzfahrt vermisst

Schock-Nachricht am Sonntag: Der einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidat Daniel Küblböck wird auf hoher See vermisst. Der 33 Jahre alte Sänger war als Urlaubsgast auf dem Kreuzfahrtschiff AIDAluna von Hamburg nach New York unterwegs. Vor der Küste Neufundlands dürfte er, so die Vermutung, gegen 5 Uhr Ortszeit über Bord gegangen sein. Küblböck soll laut Angaben von Augenzeugen vom Schiff gesprungen sein. Eine großangelegte Suchaktion in der Labdrador See ist im Gange. Erst im August hatte der frühere Medienstar auf Facebook über Mobbing an der Theaterschule, die er besucht, geklagt.