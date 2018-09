Tag der Entscheidung für Leo S. in Florida

„Nie wieder“, flehte Leo kurz nach seiner vorübergehenden Freilassung gegen eine Kaution von 200.000 Dollar, „nie wieder will ich zurück ins Gefängnis.“ Ob seine Gebete erhört werden, entscheidet sich in diesen Stunden. Der Fall des Mühlviertlers sorgte international für Schlagzeilen, jetzt tritt der Justiz-Krimi in seine vorerst heißeste Phase ein.