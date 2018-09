380 neue Hotelbetten für Weltcup in Hinterstoder

Steyr hofft auf ein Hotel beim Einkaufszentrum

Auf eine Hoteleröffnung in letzter Zeit kann Steyr nicht zurückblicken - obwohl nicht nur viele Urlauber kommen, sondern die ansässigen Unternehmen auch Businesstouristen bringen. Pläne, in der Innenstadt eine Bettenburg zu errichten, scheiterten. „Die Hotels wären zu wuchtig gewesen. In einer historischen Stadt ist das nicht einfach“, seufzt Stadtchef Gerald Hackl. Nun hat er durch die Betreiber des in Bau befindlichen Shoppingcenters „Hey! Steyr“ am Kasernengelände eine neue Chance. Stefan Rutter und Christian Harrisch überlegen, auf einem 20.000 Quadratmeter großen „Restgrundstück“ der Rutter-Immobiliengruppe zwischen Einkaufscenter und den Wohnungen ein Hotel zu errichten.