Deutsch nur bei Hälfte der Schüler Umgangssprache

Zum bereits achten Mal ist am Donnerstag der jährliche Integrationsbericht erschienen. Außenministerin Karin Kneissl sieht großen Handlungsbedarf bei der Mindestsicherung und der Integration an Schulen. Der Fokus soll künftig auch auf Frauen gelegt werden. Diese seien bei der Bildung und am Arbeitsmarkt schwer benachteiligt.