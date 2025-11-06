Vorteilswelt
Blutiger Angriff: Wirt in Wien mit Messer verletzt

Wien
06.11.2025 11:44
Nach den vier Angreifern wird jetzt gefahndet (Symbolbild).
Nach den vier Angreifern wird jetzt gefahndet (Symbolbild).

Blutige Szenen gestern Abend in Wien-Ottakring: Ein 54-jähriger Lokalbetreiber wurde vor seinem Geschäft plötzlich von vier jungen Männern attackiert. Der Wirt war gerade dabei, Gegenstände aus seinem Auto auszuladen, als das Aufeinandertreffen vollkommen eskalierte ...

Laut Wiener Polizei soll die Gruppe den Mann laut Zeugen zunächst angepöbelt haben. Aus der verbalen Auseinandersetzung wurde binnen Sekunden eine brutale Messer-Attacke – der Mann wurde im Bauch-, Gesäß- und Armbereich verletzt.

Lokalgast wollte zu Hilfe eilen
Doch damit nicht genug: Ein 40-jähriger Gast des Lokals, der dem Wirt zu Hilfe eilen wollte, wurde ebenfalls mit dem Messer angegriffen. Die vier Täter, von den Opfern als etwa 18 bis 22 Jahre alt und arabisch-stämmig beschrieben, flüchteten anschließend in Richtung Ludo-Hartmann-Platz. Eine Sofortfahndung der Polizei blieb bislang erfolglos.

Die beiden Verletzten wurden von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und ins Spital eingeliefert. Sie sind außer Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung – Hinweise aus der Bevölkerung sind dringend erbeten.

Wien
Folgen Sie uns auf