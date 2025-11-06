Blutiger Angriff: Wirt in Wien mit Messer verletzt

Lokalgast wollte zu Hilfe eilen

Doch damit nicht genug: Ein 40-jähriger Gast des Lokals, der dem Wirt zu Hilfe eilen wollte, wurde ebenfalls mit dem Messer angegriffen. Die vier Täter, von den Opfern als etwa 18 bis 22 Jahre alt und arabisch-stämmig beschrieben, flüchteten anschließend in Richtung Ludo-Hartmann-Platz. Eine Sofortfahndung der Polizei blieb bislang erfolglos.