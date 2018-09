Parksünder blechen ab Oktober 35 Euro

Parksünder müssen in Oberösterreich ab nächsten Monat tiefer in die Tasche greifen. Das Land OÖ hat die Strafen von 25 auf 35 Euro erhöht! Organstrafmandate sind nun günstiger als Anonymverfügungen. Das sind die Auswirkungen der Änderung der Anonymverfügungsordnung, die am 1. Oktober gültig wird.