Teuerstes iPhone: Das sind günstigere Alternativen

Aus der krone.at-Redaktion: „Bei der in Kooperation mit Zeiss entwickelten Kamera erinnert das Nokia 8 an die P-Serie von Huawei: An der Rückseite stehen gleich zwei 13-Megapixel-Kameras - eine mit Farb- und eine mit Schwarzweiß-Sensor - bereit, was für mehr Kontrast und Unschärfe-Spielereien nützlich sein soll. Softwareseitig will man die Kameras mit sogenannten „Bothies“ von der Masse abheben: Dabei werden Haupt- und Frontkamera gleichzeitig aktiviert, bei Videos werden die Aufzeichnungen beider Linsen dann automatisch zusammenmontiert.“