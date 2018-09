Hunderttausende demonstrieren in Barcelona

Hunderttausende Menschen haben am Dienstag in der katalanischen Mittelmeermetropole Barcelona für die Loslösung ihrer Region von Spanien protestiert. Nach ersten Schätzungen der Lokalpolizei Guardia Urbana füllten bis zu eine Million Personen die mehr als sechs Kilometer lange Hauptverkehrsader Avenida Diagonal zwischen dem Glories-Platz und dem Palau Reial. Die Demonstration fand am katalanischen Nationalfeiertag, der Diada, statt.