Villach: Autolenkerin (77) überfuhr Sperrlinie

Von einer Tankstelle in der Tiroler Straße in Villach will eine 77-jährige Deutsche Richtung Weißenstein fahren. Sie missachtet das Gebotszeichen und die Bodenmarkierung (Richtungspfeil für Geradeausfahrt) und lenkt ihr Auto über die Sperrlinie. Just zu diesem Zeitpunkt naht eine Motorradfahrerin aus Niederösterreich. Die 29-Jährige, die eine Gruppe von Bikern anführt, kann trotz Notbremsung einen Zusammenprall mit dem Auto der Deutschen nicht mehr verhindern. Die Bikerin stürzt und erleidet schwere Verletzungen. Sie wird im LKH Villach versorgt.