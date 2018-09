„Mister Runtastic“ nimmt sich mehrmonatige Auszeit

Am 24. September erscheint Florian Gschwandtners Buch „So läuft Start-Up“, schon zwei Wochen vorher sorgte er gestern für einen Überraschungseffekt: Der 35-Jährige gab bekannt, mit Jahresende als Geschäftsführer bei Runtastic aufzuhören. „Ich übergebe Runtastic an meine großartigen Mitgründer Alfred und Christian“, so Gschwandtner in Richtung Alfred Luger und Christian Kaar.