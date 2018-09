Südtirolerin stürzt von Dachterrasse in den Tod

Todesdrama am Rande des MAGoCA-Festivals in St. Pantaleon in Oberösterreich: Eine 18-jährige Südtirolerin stürzte beim ehemaligen Gasthaus, das die Veranstalter als Quartier nutzten, von der Dachterrasse im ersten Stock. Sie erlitt tödliche Verletzungen. Die Polizei ermittelt jetzt den Hintergrund der Tragödie.