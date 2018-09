Bei Brexit-Debakel: Armeeeinsatz wird vorbereitet

„No-Brexit-Deal“ hätte auch viele Folgen für EU-Bürger

Aber ein No-Deal hätte es sich auch für Bürger und Unternehmen in der EU in sich. So hat die EU-Kommission inzwischen rund 70 Papiere mit Warnungen über mögliche Brexit-Folgen veröffentlicht. Auch politisch wäre ein Ausscheiden der Briten ohne Vertrag eine Katastrophe. Irland müsste wohl an seiner Grenze zum britischen Nordirland Kontrollen einführen, um Zölle zu erheben und ungeregelte Importe zu verhindern. Grenzposten könnten zu gefürchteten politischen Spannungen führen, die nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs abgebaut wurden. Ein Scheitern der Verhandlungen könnte auch ein Milliardenloch ins EU-Budget reißen, das dann wohl andere EU-Länder stopfen müssten.