Erneut Deutscher von Hotelbalkon in Tod gestürzt

Es ist nicht der erste derartige tödliche Balkonsturz auf der bei Urlaubern beliebten Mittelmeer-Insel. Meist sind dabei Alkohol oder andere Drogen im Spiel. Erst Ende August war in Tourist aus Deutschland an der Playa de Palma auf Mallorca bei einem Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers im zwölften Stock ums Leben gekommen. In Medienberichten hieß es, der Bursche hätte in angetrunkenem Zustand Klimmzüge am Balkongeländer gemacht und sei in die Tiefe gestürzt, nachdem ihn die Kräfte verlassen hätten.