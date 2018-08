Deutscher stürzt von Hotelbalkon in den Tod

Unfall beim Klettern an Hotelfassade

Der Tod des jungen Mannes war am Montag nicht der einzige Zwischenfall mit einem deutschen Touristen an der Playa de Palma. Gegen vier Uhr nachmittags habe sich ein Deutscher eine Knieverletzung zugezogen, als er beim Klettern an einer Hotelfassade der Playa de Palma in die Tiefe gestürzt sei, so die „Diario de Mallorca“.