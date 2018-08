Tod auf Mallorca: Unfallserie wirft Zweifel auf

Am vergangenen Montag starb am Ballermann ein 23-jähriger Deutscher: Er fiel von einem Hotel-Balkon aus dem zwölften Stock in die Tiefe. Der junge Mann sei in betrunkenem Zustand über das Geländer geklettert und in der Folge abgestürzt, so die Erklärung der mallorquinischen Polizei. Der Fall gilt damit als abgeschlossen.