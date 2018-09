HSG Graz weiht Sportpark mit Sieg gegen Leoben ein

HSG Graz hat den neuen Raiffeisen Sportpark am Freitagabend mit einem klaren Sieg eingeweiht. Die Grazer setzten sich in der zweiten Runde der Handball-Liga-Austria (HLA) vor 1700 Zuschauern gegen den Steiermark-Rivalen Union Leoben 35:27 durch. Es war die erste Partie, die in der neuen Arena durchgeführt wurde. Die offizielle Eröffnung erfolgt erst am 13. Oktober mit einem Tag der offenen Tür.