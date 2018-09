Bergeeinsatz: Polizei verrechnet 39 Heli-Flüge

Seit 25. Mai absolvierte die Flugpolizei 125 Bergeeinsätze. 39 davon wurden verrechnet, dabei wurden insgesamt 75 Personen geborgen, berichtete der Abteilungsleiter. Mit 28 die meisten in Rechnung gestellten Einsätze gab es in Tirol. Fünf waren es in Salzburg, je zwei in Kärnten und Vorarlberg und je einer in Nieder- und Oberösterreich. Die Steiermark stellte noch keinen Hubschrauberflug in Rechnung. Unter den Geborgenen waren „überwiegend Urlauber aus Deutschland“.