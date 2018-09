Taifun „Jebi“: Hunderte Autos in Japan abgefackelt

3000 Passagiere mussten am Flughafen übernachten

Ein Tanker trieb im Sturm ab und prallte gegen eine Brücke, die den Flughafen Kansai in der Provinz Osaka mit dem Festland verbindet. Die elf Personen an Bord des Schiffes blieben unverletzt. Der Airport auf einer künstlich errichteten Insel wurde überschwemmt und musste geschlossen werden. 162 Flüge wurden gestrichen. Etwa 3000 Passagiere saßen dadurch am Flughafen fest und mussten dort die Nacht verbringen.