Noch 74.857 € Gehalt als „Schattenbürgermeisterin“

Stadtregierung am Donnerstag in Klausur

Beim Wiener Koalitionspartner SPÖ hatte man betont gelassen auf Vassilakous Rückzug reagiert. Rot-Grün hält am Donnerstag eine Regierungsklausur ab. Im Anschluss werden die Medien in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informiert, sagte ein Sprecher von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag. Welche Themen behandelt werden sollen, wurde noch nicht bekannt gegeben.