Wiener Grüne: Wer folgt Vassilakou nach?

Bei den Wiener Grünen hat sich nun der erste potentielle Nachfolger für Maria Vassilakou in Stellung gebracht. Der Gemeinderat Peter Kraus hat als erster seine Bewerbung für die Spitzenkandidatur bei der nächsten Wiener Gemeinderatswahl angekündigt, die spätestens 2020 stattfinden wird. „Ich kandidiere, weil Wien meine große Liebe ist“, so Kraus am Sonntag.