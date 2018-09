Blutiger Amsterdam-Terror wegen Islam-Beleidigung

Messerstecher bleibt in Haft

Am Montag wurde S. dem Haftrichter vorgeführt, in zwei Wochen muss er erneut vor Gericht vorstellig werden. Bis dahin werde der 19-Jährige unter den höchsten Sicherheitsvorkehrungen inhaftiert, teilte die Justiz mit. Laut Untersuchungsrichter gebe es „ausreichend Gründe, um den Mann weiterhin in Haft zu halten“. Noch befindet der 19-Jährige sich unter Bewachung in einem Krankenhaus. Er war durch die Schüsse im Unterleib getroffen worden.