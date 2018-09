Corinna Kuhnle gewinnt Slalom-Weltcup in Tacen

Corinna Kuhnle hat am Samstag beim Weltcup der Wildwasser-Slalom-Kanufahrer in Tacen den Bewerb der Kajak-Einer gewonnen und sich wenige Wochen vor der WM in toller Form präsentiert! Die 31-Jährige setzte sich an der Stätte ihres vorjährigen EM-Triumphes 1,07 Sekunden vor Weltmeisterin Jessica Fox (AUS) und 5,16 Sekunden vor ihrer ebenfalls fehlerfrei gebliebenen Landsfrau Viktoria Wolffhardt durch.