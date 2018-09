Rieder nach 3:0 als Leader in die Pause

In Kapfenberg sah es lange Zeit für die Gastgeber sehr gut aus. Sie gaben in der ersten Hälfte klar den Ton an, hatten vorerst bei einem Sencar-Lattenkopfball aber Pech (21.). Seine Sache besser machte der erst 17-jährige Thomas Sabitzer. Der Stürmer traf innerhalb kürzester Zeit per Kopf (31.) und nach einem abgewehrten Puschl-Schuss mit einem Heber ins leere Tor (33.).