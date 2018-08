„Opposition in der Regierung verbitte ich mir“

Welche Person an der Spitze der Grünen wäre Ihnen am liebsten?

Ich mische mich nicht in Personaldiskussionen anderer Parteien ein. Mir ist jeder recht. Allerdings muss ich eines deutlich sagen. So wie das manchmal in der Öffentlichkeit rüberkommt, Opposition in der Regierung zu machen, das verbitte ich mir. Entweder gibt es eine Bereitschaft zur Koalition oder nicht. Darauf ist die SPÖ aber auch vorbereitet.