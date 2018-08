Ronaldo gegen Ex-Klub - Losglück für den FC Bayern

Die Gruppenphase beginnt am 18./19. September und endet am 11./12. Dezember. Der Erste und Zweite aus jeder der acht Gruppen ziehen in das Achtelfinale ein. Die Gruppendritten dürfen noch in der Zwischenrunde der Europa League spielen. Das Finale findet am 1. Juni 2019 in Madrid im Stadion von Atletico statt.