Mehr „Macht“ für Direktoren

Wie viele Schüler in einer Klasse sitzen, können künftig die Direktoren für ihre Schule individuell entscheiden. Auch die Öffnungszeiten der Schulen beziehungsweise die Länge der Unterrichtsstunden können jetzt flexibler gestaltet werden. Er könne sich durchaus vorstellen, dass das speziell in den ersten Klassen flexibler als in der Vergangenheit gehandhabt werde, so der Landeschef : „Um den Übergang vom Kindergarten in die Volksschule zu erleichtern, muss man vielleicht nicht gleich Unterrichtseinheiten von 50 Minuten haben, sondern da kann man durchaus kleinere Einheiten und Pausen machen.“