Bursch „kaufte“ sich Führerschein

Als jugendliche Dummheit bezeichnet der Angeklagte sein Verhalten im Nachhinein. Eigentlich war der 19-Jährige auf dem besten Weg, besuchte bereits eine Fahrschule. Nur noch wenige Lektionen fehlten bis zur amtlichen Prüfung. Doch so lange wollte der Burgenländer nicht mehr warten. Der Wunsch, endlich ein Auto zu lenken, ließ ihn jede Vernunft über Bord werfen. Der Teenager besorgte sich in der Slowakei einen gefälschten Führerschein und setzte sich damit in Österreich hinters Steuer. Es dauerte nicht lange, bis es kam, wie es kommen musste - der Fahranfänger geriet mit seinem Pkw in eine Polizeikontrolle.