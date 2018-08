Kein Licht in Traun: 2:3 im Derby der Nachtblinden

Sagt eine Kerze zur anderen: „Wollen wir einmal miteinander ausgehen?“ Ein Witz! Wie ein weniger guter hört sich dagegen an, was sich in puncto Licht in Fußball-Traun abspielt. Viertligist Oedt darf kein Flutlicht errichten, da sich die Anlage in einem Wasserschutzgebiet befindet. Was bei Fünftligist SV Traun nicht der Fall ist. Da ist das Problem, dass die Stadt laut Klub-Boss Gerhard Hackl 2015 auch das bisher letzte Ansuchen um Unterstützung für den Bau einer Flutlichtanlage abgeschmettert hat.