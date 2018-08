Mordopfer hinterlässt siebenjährigen Sohn

All diese Informationen dienen seit Tagen in einschlägigen Foren und sozialen Medien als Mobilisierungsinstrument für Rechte, um auf die Straße zu gehen und zu zeigen, „wer in Sachsen das Sagen hat“. Dies wird nicht nur mit Protestmärschen, sondern auch mit gezielter Provokation und Gewalt gegen Polizei und Migranten deutlich gemacht. Aber auch linke Gegendemonstranten wollen Chemnitz auf ihre Art und Weise „verteidigen“ und „nazifrei“ machen. Der Kampf der beiden Gruppierungen hat am Montagabend zu 18 Verletzten und zahlreichen Festnahmen geführt. Die Polizei war zeitweise vollkommen überfordert und von der enormen Anzahl an Demo-Teilnehmern überrascht. Nach Ende der Randale am Montag räumte ein Polizeisprecher Personalmangel in den eigenen Reihen ein.