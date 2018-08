Drogendealer in Klagenfurt festgenommen

Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, gelang es nach umfangreichen Ermittlungen einen 36-jährigen Mann wegen des Verdachts des internationalen Suchtmittelhandels festzunehmen. Der Tatverdächtige wurde von Holland aus mit diversen Suchtmitteln - vorwiegend Heroin und Kokain - beliefert. Diese brachte er anschließend in Umlauf, in dem er die Drogen auf der Straße verkaufte. Der Nigerianer wurde in seiner Wohnung in Klagenfurt festgenommen. In einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden rund 100 Gramm Buprenorphin (Schmerzmittel) sowie Marihuana sichergesetellt. Der Tatverdächtige soll Teil einer Bande gewesen sein.