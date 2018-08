LASK-Stürmer schießt Schiedsrichter k.o. - Spital!

Lange Zeit ist es nicht besonders aufregend gewesen, das Bundesliga-Duell zwischen dem TSV Hartberg und dem LASK - doch in Minute 24 hat die Partie wohl für DEN Aufreger des 6. Spieltages gesorgt! Denn weil Schiedsrichter Julian Weinberger bei einem scharfen Passversuch von LASK-Stürmer Joao Victor im falschen Moment am falschen Fleck stand und vom Ball mit voller Wucht am Kopf getroffen wurde, gab es wenig später einen Schiedsrichter-Tausch!