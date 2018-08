Hotelbrand in China kostet 18 Menschen das Leben

Eine schreckliche Tragödie hat sich in einem Hotel im Nordosten Chinas ereignet: Ein Feuer kostete am frühen Samstagmorgen in der Stadt Harbin 18 Menschen das Leben. Rund 100 Feuerwehrleute waren vier Stunden im Einsatz. Der Brand in dem vierstöckigen Gebäude konnte kurz vor 8 Uhr Früh gelöscht werden, berichtete das Staatsfernsehen.