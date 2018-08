Auch die Austria kann St. Pölten nicht biegen!

Der SKN St. Pölten bleibt auch nach dem Heimspiel gegen Austria Wien ungeschlagen! Der Tabellenzweite kam am Samstag gegen die Veilchen zu einem torlosen Remis. Für die Wiener war es der erste Punkt in der Fremde in der aktuellen Meisterschaft. Thomas Letsch besserte seine Auswärtsbilanz mit den Veilchen auf. Nach sechs Niederlagen und einem Sieg war es erst der zweite Punktgewinn des Deutschen. Die Wiener agierten mit einer neuen Formation. Letsch setzte auf eine Dreierkette mit Michael Madl, Igor und Schoissengeyr in der Abwehr. Diese Umstellung griff. Erst zum zweiten Mal nach dem 0:0 beim LASK in der zweiten Runde gelang der Mannschaft von Dietmar Kühbauer im fünften Spiel kein Tor, die Wiener behielten nach dem 4:0 gegen die Admira hingegen erneut eine weiße Weste.