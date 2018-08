Urlaub in Wien endete in tödlichem Familiendrama

„Nur unsere Gebete mit den Heiligen unserer Kirche können Trost für Mama, Papa und Familie in der Zeit der Trauer, des Kummers und Schmerzes geben“ - rührende Worte eines Mitglieds der indisch-orthodoxen Kirche St. George in Manchester. Auch Jason V. (15) gehörte der Glaubensgemeinde an. Sein Platz in der Kirche bleibt künftig leer. Gemeinsam mit dem 19-jährigen Joel A. war er mit einem Elektroboot auf der Alten Donau unterwegs - als einer der beiden unfreiwillig über Bord ging.