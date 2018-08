Plastikabfälle: „Wir alle sind Teil des Problems!“

Die aktuelle „Krone“-Serie zum Thema Plastik trifft den Nerv der Menschen. Kaum ein Thema berührt gerade die junge Generation mehr. Unsere Ozeane, ja unser ganzer Planet, scheint in Lawinen von Plastikmüll zu ersticken. Wer diese Bilder einmal gesehen hat, bringt sie nicht mehr aus dem Kopf. Nicht zu reden vom Plastik in den Mägen von Meerestieren und damit letztlich in der Nahrungskette.