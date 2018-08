Tägliches Leben ohne Plastik ist unmöglich

„Unsere Nahrungsmittel werden vom Erzeuger (Bauer, Fabrik) zuerst in Verteilzentren und von dort in die Supermärkte gebracht. Danach müssen sie den Transport in Einkaufstaschen und die tagelange Lagerung in Haushalten (Kühlschränken) sicher überdauern. Aus all diesen Gründen ist eine luftdichte, hygienische Verpackung unerlässlich“, sagt Plastik-Experte Heinz G. Schratt, Generalsekretär von Plastics Europe Austria. Auch wenn die Schutzhüllen kurz nach dem Verzehr der Lebensmittel im Restmüll entsorgt würden, so hätten sie zuvor doch den Verderb der Waren verhindert. Verpackung schützt also unser aller täglich Brot!