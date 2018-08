690.000 Diesel-Mercedes müssen in die Werkstatt

Worum genau geht es?

Mal wieder um eine aus Sicht der Behörden illegale Abschalteinrichtung, die die Abgasreinigung im Normalbetrieb auf der Straße reduziert und damit für einen erhöhten Ausstoß schädlicher Stickoxide sorgt. Wie zuvor bei anderen Herstellern haben die Regulierer auch in Autos von Daimler spezielle Programmierungen entdeckt, die sie als unzulässig eingestuft haben. Ging es zunächst nur um zwei Funktionen der Motorsteuerung in knapp 5000 Exemplaren des Kleintransporters Mercedes-Benz Vito, müssen nun unter anderem Varianten der C-, E-und S-Klasse sowie der SUVs GLC, GLE und GLS in die Werkstatt.