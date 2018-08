Gemeinde lockt Arzt mit bis zu 120.000 €

Ein Mangel an Hausärzten herrscht - wie berichtet - im ganzen Land. Als Hauptgrund dafür nennen Mediziner hinter vorgehaltener Hand einen hohen bürokratischen Aufwand und geringe Vergütungen bei Verträgen mit der Gebietskrankenkasse. In Parndorf will die Gemeinde jetzt mit finanziellen Anreizen einen neuen Kassenarzt finden.